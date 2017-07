Lidovce zaskočily průzkumy, řeší konec koalice

Lidovce zaskočily předvolební průzkumy, podle kterých by jejich koalice se Starosty a nezávislými nezískala potřebných deset procent a do Sněmovny by se nedostala.

Vzhledem k tomu, že by KDU-ČSL samostatně bez problémů získala pět procent, které jedna strana ke vstupu do dolní komory potřebuje, začalo to v této straně vřít.

Oldřich Danda