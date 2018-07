Vrátil jsem se do známého prostředí

BASKETBALISTA PAVEL HOUŠKA JE VÍTANOU POSILOU BK ÚSTÍ N. L. A PRÁVU ŘEKL:



* Co je důvodem vašeho letního odchodu z basketbalového celku Děčína do Ústí?



Děčínský klub už nestál o spolupráci do dalších let, i když jsem měl ještě na příští rok smlouvu.

Josef Pešout