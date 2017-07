Schickův přestup komplikuje zdraví

JANOV/TURÍN – Chystaný přestup českého fotbalisty Patrika Schicka ze Sampdorie Janov do Juventusu Turín podle webu sport.sky.it komplikují nespecifikované zdravotní problémy. Ty odhalila lékařská prohlídka, kterou útočník absolvoval v průběhu ME hráčů do 21 let.

(ČTK)