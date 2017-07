Gebre Selassie dál za Brémy

BRÉMY – Český fotbalista Theodor Gebre Selassie prodloužil smlouvu v Brémách až do června 2019. Součástí nové dohody je navíc roční opce.

„Znamená to pro mě jistotu do budoucna, ocenění toho, co bylo minulé roky a sezónu,“ narážel reprezentační bek na loňské osmé místo v bundeslize.

(ČTK)