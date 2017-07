Dorostly silné ročníky, těší se Dvořák

Největší medailové stálice posledních let Špotáková a Hejnová už moc dalších sezón neplánují, střídání generací by ale pro českou atletiku nemuselo být bolestné. Mládežnické šampionáty by měly potvrdit vzestup české atletiky, zejména příští týden ME juniorů v italském Grossetu.

Michal Osoba