Nepleťme si žánry

Polemika



Právník Jiří Přibáň v sobotním rozhovoru pro Právo (8. 7.) soudí, že pokud by Andrej Babiš drtivě vyhrál volby a Miloš Zeman by byl opět zvolen prezidentem, definitivně by nás to posunulo na evropskou periférii, na které se ocitlo například Maďarsko a Polsko.

Jan Keller