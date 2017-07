Fotbal ME hráčů do 19 let – skupina B (Tbilisi): Anglie–Bulharsko 2:0, Nizozemsko–Německo 4:1. Útočník Pulkrab míří ze Sparty na roční hostování do Liberce. Z druholigového Hradce Králové přestoupil do Slovanu záložník Malinský a podepsal tříletou smlouvu.