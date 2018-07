Silní Ďáblové. Martínez je sjednotil

FOTBALOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA 2018 V RUSKU



Buráceli jako řeka, co se valí Rostovem. Co řeka, Don jen tiše hučí, zatímco Belgičané řvali, až se hladina čeřila. „We Are Belgium,“ povykovali fanoušci poté, co jejich Rudí ďáblové zlomili gólem v posledních vteřinách nastavení nepříznivě se vyvíjející osmifi -nále s Japonci a postoupili.

(zp)