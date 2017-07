Ukrajinské úřady nevpustily v neděli nezařazeného poslance Milana Šarapatku na Ukrajinu, kam cestoval s dalšími členy delegace do Parlamentního shromáždění NATO. Šarapatka se včera vrátil do Česka.

„Ptal jsem se, co bylo příčinou, oni mi řekli, že mi to nemusí sdělovat,“ řekl Šarapatka.

(zr, ČTK)