Mezi Olomoucí a Opavou začíná na železnici výluka

S nepřetržitou výlukou musí v době od 1. července do 28. srpna počítat cestující Českých drah (ČD) na železniční trati 310 z Olomouce do Opavy, a to v úseku Moravský Beroun–Valšov. Správa železniční dopravní cesty tam provádí údržbu a opravu kolejí a rekonstruuje most.

(pem)