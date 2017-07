Veleslavín: eskalátory asi v dubnu

Dva eskalátory ve stanici metra A Veleslavín by mohly být instalovány do 30. dubna 2018.

Pražský dopravní podnik (DPP) nyní dokončuje projekt dostavby, samotná stavba by mohla začít letos v listopadu. Sdělila to mluvčí DPP Aneta Řehková.

(ČTK)