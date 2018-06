Diligence: Máme rádi kontrasty

Veskrze dobré ohlasy jsou zatím na nové album pražské deathmetalové skupiny Diligence nazvané Abundance In Exertion (The Barn Production). Pět let existující skupina má od dubnového vydání desky za sebou klubové turné s Mean Messiah, vystoupení na několika festivalech a před sebou účast na dalších.

Jaroslav Špulák