Zemřel Bořivoj Penc z Divadla Járy Cimrmana

Ve věku 82 let zemřel v úterý v pražské nemocnici herec Bořivoj Penc, který byl 35 let členem Divadla Járy Cimrmana. Oznámil to herec a spoluzakladatel divadla Zdeněk Svěrák.

Penc hrál ve většině her tohoto souboru.

(ČTK)