Vrchní soud (VS) v Olomouci v úterý Romanu Bedřichu Kaňkovi snížil trest za loupeže a podvody sahající až do 90. let z původních 19 let na 14 let. Jeho spolupachatel Miloslav Doležel s odvoláním neuspěl a zůstal mu souhrnný trest 17 let vězení, protože má na svědomí i pokus o vraždu.

(ČTK)