Teleshopping

Sloupek



Demokracie je diskuse. I samotného Masaryka by už otrávilo, jak kolovrátkovsky to zní, ale my jsme natolik špatní žáci, že si musíme tuhle větu opakovat do omrzení.

Kdo nemá rád demokracii, pro toho bude diskuse tím prvním, čemu se začne vyhýbat.

Josef Koukal