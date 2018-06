Dopravní podnik Ostrava chce investovat miliardy do vozidel

Do roku 2022 chce Dopravní podnik Ostrava (DPO) investovat od obnovy vozového parku 4,7 miliardy korun. Aktuálně je průměrné stáří tramvají, trolejbusů a autobusů DPO 15 let, přičemž pouze u tramvají je to dokonce 23 let.

(plk)