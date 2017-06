Doma přespávat nebude

Po dvou letech se nahrávač Kristián Červinka vrací z Českých Budějovic do brněnského extraligového týmu. A navíc povede ode dneška v rodném městě v roli kapitána české volejbalisty do 21 let do bojů na světovém šampionátu v místní DRFG Aréně, která jinak slouží hokeji.

(čfo)