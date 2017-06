Tři pětiny lidí míní, že by Česko nemělo přijímat uprchlíky ze zemí s válečným konfliktem. Podle třetiny lidí by je ČR měla vzít dočasně do doby, než by se mohli vrátit do vlasti. Tři procenta by souhlasila s tím, aby se váleční běženci v zemi usadili.

(zr, ČTK)