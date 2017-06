Punková mentalita neumře nikdy

DO PRAHY MÍŘÍ AMERICKÁ SKUPINA AGAINST ME!, JEJÍŽ BUBENÍK ATOM WILLARD PRÁVU ŘEKL:



Do Prahy se vrátí punkrocková skupina Against Me!. Již 26. června v Lucerna Music Baru představí mimo jiné loňské album Shape Shift With Me. Skupina vznikla před dvaceti lety na Floridě.

Šárka Hellerová