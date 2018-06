Kamión smetl auto s policisty

Tři policisté utrpěli zranění při nehodě na dálnici D 35 u Nákla na Olomoucku, poté co do jejich služebního auta narazil kamión. Všichni byli převezeni do nemocnice. Jejich zranění by neměla být vážná. Právu to řekla olomoucká policejní mluvčí Marie Šafářová.

(pem)