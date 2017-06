OECD: V Česku je podíl dětí v jeslích jeden z nejnižších

V České republice chodí do jeslí méně než deset procent dětí do tří let, což je jeden z nejnižších podílů v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Vyplývá to ze zprávy sdružení 35 ekonomicky nejvyspělejších zemí světa.

(zr, ČTK)