Beroun má dotaci na lávku

Rekonstrukci lávky přes dálnici D 5 v Berouně uhradí stát. Město získalo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to ve výši zhruba 15,8 miliónu korun, což by mělo pokrýt veškeré náklady na opravu mostu. Peníze musí Beroun vyčerpat do dvou let.

(rap)