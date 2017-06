Odmítl miliardu. Tak je pro fanoušky Dollarumma

Ani miliardový kontrakt nepřesvědčil brankáře Gianluigiho Donnarummu, aby se na pět let upsal AC Milán. Klub mu údajně nabízel smlouvu na deset miliónů eur ročně. Ale osmnáctiletý mladík, který bude hájit branku Itálie dnes v souboji s Českem na ME fotbalistů do 21 let v Polsku, odmítl.