Místopředsedkyně ANO a středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová má za to, že ANO by nemělo stavět vlastního kandidáta na Hrad, ale mělo by podpořit prezidenta Miloše Zemana. Řekla to v rozhovoru pro Právo.



* ANO odkládá rozhodnutí, zda postavit kandidáta na Hrad.

Jan Rovenský