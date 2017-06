Mám za sebou skvělou sezónu

HÁZENKÁŘKA SÁRA KOVÁŘOVÁ Z BANÍKU MOST JE I V REPREZENTACI:



* Čekala jste, že se po jediném roce v barvách mosteckého Baníku dostanete do reprezentačního výběru českých házenkářek?



Ne, je to fantastický pocit. A úplně něco jiného, než na co jsem byla předtím zvyklá.

Josef Pešout