ZPRAVODAJSTVÍ Z ME FOTBALISTŮ DO 21 LET V POLSKU: RADEK MALINA



Je největší hvězdou české reprezentace na ME fotbalistů do 21 let. Lvíčatům vystřílel postup z kvalifikace, i proto získal angažmá v Sampdorii Janov. A teď se má Patrik Schick stát posilou Juventusu.

RADEK MALINA