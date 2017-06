Název dolar má původ v českém tolaru

Mimořádně bohatá výstava mincí bude v pátek 23. června otevřena v New Yorku. Mimo jiné jednoznačně prokáže, že americký dolar je potomkem českého tolaru. A to nejen jazykovou podobností.

Výstava se také jmenuje From the Silver Czech Thaler to the US Dollar (Od stříbrného českého tolaru k americkému dolaru).

Zdeněk Seiner