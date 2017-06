OBRÁNCE HOFFENHEIMU PAVEL KADEŘÁBEK BY V LIZE MISTRŮ RÁD ZAVÍTAL DO ANGLIE:



Český fotbalista Pavel Kadeřábek se v sobotu oženil a teď už myslí na to, jak si zahraje evropské poháry. Jeho Hoffenheim může projít z play off i do základní skupiny Ligy mistrů, minimálně Evropskou ligu už má jistou.

Karel Felt