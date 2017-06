INFORMUJEME

České Budějovice



KINA Kotva: Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta (pá a ne 17.30), Zabijáci z maloměsta (20), Z Paříže do Paříže (so 15), Smrtihlav (so 17.30), Naprostí cizinci (so 20), Špunti na vodě (ne 15), Trpká úroda (ne 20).