1 Kia VAUGHNOVÁ



USK Praha, 30 let pivotka/193 cm, nováček



4 Michaela STEJSKALOVÁ



Gran Canaria/Šp., 30 let křídlo/186 cm, 3x na ME



6 Karolína ELHOTOVÁ



USK Praha, 25 let křídlo/182 cm, nováček



7 Alena HANUŠOVÁ



USK Praha, 26 let pivotka/191 cm, 3x na ME



8 Petra ZÁPLATOVÁ



Rotenburg/Něm.