Ten, kdo má právo znát pravdu o daních

Občan platí daně státu a ten jimi platí vše, co je nezbytné. Jednoduchá rovnice, ve které by neměla být žádná neznámá, ale přesto stále je nebo chce být.

Občan by totiž měl vědět, co z jeho daní stát platí. Ale i na to musíme mít u nás zákon a registr smluv.

Martin Plíšek