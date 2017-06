Z Hradce do Náchoda za půl hodiny

Z říše snů může připadat cestujícím na železnici plánovaný čas cesty z Hradce Králové do Broumova. Královéhradecký kraj plánuje, že by tato doba mohla trvat 75 minut. Dnes to je 112 minut. Do Náchoda bychom se dostali za pouhou půlhodinku, místo dosavadních 50 minut.

Ludmila Žlábková