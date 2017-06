ČNB nyní vydává limity úvěrů na bydlení formou doporučení, to ale není vymahatelné. Podle novely, která je teď ve Sněmovně, by se tato pravomoc dostala přímo do zákona o ČNB. Má to omezit možná rizika na finančním trhu a v případě potřeby přibrzdit nadměrné zadlužování domácností.