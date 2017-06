Rozdělená funkce premiéra a předsedy strany? Kvůli napětí v ČSSD se o tomto rozdvojení postů spekuluje. Podle ústavních právníků a politologů to je sice možné řešení, ale shodují se, že by to premiéra oslabilo. Do voleb přitom zbývá už jen 128 dní.

Jan Rovenský