Nebezpečné dávky smogu ohrožují děti i v uzavřených automobilech, a to dokonce víc, než kdyby byly venku. V britském deníku The Guardian to včera napsal sir David King, vládní exporadce, podle něhož je daleko lepší, aby děti do školy chodily pěšky nebo jezdily na kole.

