Nahrávání v Abbey Road bylo úžasné

BRITSKÁ SKUPINA ALT-J VYDALA ALBUM, PŘIJEDE DO OSTRAVY A PRÁVU ŘEKLA:



Britská indierocková skupina Alt-J vydala své třetí album Relaxer. Tato kapela, jejíž debutová nahrávka An Awesome Wave získala před pěti lety prestižní cenu Mercury Prize a druhá deska This Is All Yours byla nominována na Grammy, přijede v létě na festival Colours of Ostrava.

Šárka Hellerová