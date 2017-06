Do Londýna chce s přítelem

Jejím koučem je mistr světa Vítězslav Veselý a řadu tréninků absolvuje s trojnásobným olympijským vítězem Janem Želez -ným. To by v tom byl čert, aby oštěpařská výkonnost Nikoly Ogrodníkové nešla postupem času nahoru…

A tak zatímco do letoška překonala hranici 60 metrů jen jednou o 4 cm na konci sezóny 2014 v Kolíně, letos se jí to povedlo už dvakrát a mnohem výrazněji.

(sob)