Cestování do zahraničí je v poslední době obecně provázeno vyšším rizikem. To ale Čechy neodrazuje a na dovolenou do ciziny jich jezdí stále víc. Řekl to na středeční tiskové konferenci ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Bohuslav Borovička