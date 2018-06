NEJASNÁ ZPRÁVA O TVRDNUTÍ MOZKU

Moudřejší z mých přátel říkají, že bych v těchto sloupcích neměl psát sprostě. Je to laciné, snižuje to laťku veřejné debaty i důvěryhodnost argumentů a slušné čtenáře to odrazuje od čtení. Mají pravdu. Proto bych rád následující řádky věnoval seriózní analýze toho, do čeho dorůstáme.

Štefan Švec