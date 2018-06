Kdo komu sežvýká kozlíka?

Uzbeci mají půvabné přísloví: „Neptej se souseda Kalmyka, kdy naposled viděl tvého kozlíka. Už je to týden, co ho dožvýkal.“ Ze sousedství ČSSD a ANO se nejspíš brzy zrodí nová vláda. Oranžoví doufají, že se po boku Andreje Babiše vykrmí přinejmenším co do preferencí.

Lukáš Jelínek