Meze odvahy

Bývá to zpravidla hezká záležitost, takové usmíření. Řekne se, co jsme si, to jsme si, zapomeňme na vše ošklivé a zaměřme se výhradně na to, v čem si notujeme. Mívá to jeden háček, jen málokdy se zakopání válečné sekery podaří fifty fifty.

Vladimír Plesník