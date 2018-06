Premiéru ve finále vrcholné akci kanoista Tomáš Rak přetavil v evropský bronz. Počkal si na něj do svých 29 let. „O to líp chutná,“ usmíval se svěřenec Lukáše Kubričana.

Do Troje zamířil po úspěšné páteční kvalifikaci i v sobotu.

Michal Osoba