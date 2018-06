André Rieu dal hudbě laciné okolnosti

Nizozemský houslista André Rieu ví, že většina lidí, kteří chodí na koncerty, se chce bavit. Na jeho vystoupeních jakbysmet, a tak toto pravidlo povýšil na zákon. V pátek večer přijel se svým orchestrem do pražské O2 areny a rozjel to tam přesně tak, jak si to předsevzal a jak to koneckonců dobře funguje.

Jaroslav Špulák