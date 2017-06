Sedmdesátníci

Sloupek



Z médií jsme se dozvěděli, že podle názoru světových ekonomů by lidé měli pracovat nejméně do sedmdesáti let, protože se dožívají vyššího věku. Pokud by až do pokročilého stáří nepracovali, příliš mnoho let by strávili v nudě a v ohrožení chudobou.

Jan Keller