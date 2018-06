Počet kuřáků ve světě se snížil a platí to především o ženách. Vyplývá to ze zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO), která byla včera zveřejněna v Ženevě.

Zatímco v roce 2000 kouřilo 27 procent světové populace, v roce 2016 to byla pětina, přiblížil Douglas Bettcher, ředitel WHO pro předcházení nepřenosným chorobám.

(zr, ČTK)