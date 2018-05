Černý možná stihne začátek příští sezóny

PŘÍBRAM – Fotbalový reprezentant do 21 let Václav Černý se po říjnovém vážném zranění kolena pomalu vrací na trávník. Během léta se má připojit do přípravy Ajaxu Amsterdam, mohl by tedy stihnout začátek nové sezóny.

„Fotbal mi neuvěřitelně chybí, ani neumím popsat jak moc.

(ČTK)