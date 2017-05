Eurohrušky

Sloupek



Poté, co Evropská komise přišla zjara se svými pěti scénáři možného vývoje EU, začíná se stále častěji mluvit o riziku dvourychlostní Evropy. Státy jádra by se úzce integrovaly, zatímco země, které by zůstaly na periférii, by je už nikdy neměly šanci dohnat.

Jan Keller