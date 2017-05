Dvacet jmen už sice kouč fotbalistů do 21 let Vítězslav Lavička vyřkl, tři další přidá po posledním ligovém kole. Jen někteří z jeho současných vyvolených mají jistotu, že se objeví 6. června také v závěrečné nominaci na malé ME do Polska.

Zdeněk Pavlis