Kdyby česká armáda musela urychleně vyslat do zahraniční mise nebo na cvičení více vojáků a techniky, dostala by se do těžko řešitelné situace.

Neměla by je tam jak dopravit, protože nemá vlastní velká dopravní letadla, která dokážou přepravit například obrněnce nebo vozy Tatra.

Oldřich Danda