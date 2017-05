Severoatlantická aliance by se podle amerického prezidenta Donalda Trumpa měla zapojit do bojů s takzvaným Islámským státem (IS). Šéf Bílého domu to považuje za důležité, řekl včera novinářům ministr obrany USA Rex Tillerson při přeletu Trumpovy delegace do Bruselu.

(ČTK, DPA, mcm)